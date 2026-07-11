Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании ДТЭК.

Что известно о восстановлении электроснабжения Киево-Печерской лавры?

Одна из важнейших святынь Украины и всей Европы вновь обеспечена электричеством. Ранее в результате российской атаки без света остался Успенский собор.

Восстановление электроснабжения позволит продолжить работы по восстановлению поврежденного храма.

В Успенский собор вернули свет после российского обстрела / Видео из фейсбука ДТЭК

Как пострадал Успенский собор?

Киево-Печерская лавра подверглась разрушениям в результате российской атаки на Киев 15 июня, когда вражеский ударный беспилотник попал в Успенский собор, вызвав пожар.

Несмотря на значительные повреждения, уже 10 июля в соборе состоялось первое торжественное богослужение с участием афонской делегации из монастыря Эсфигмен. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже 24 Канала – "Лавра живет": в Успенском соборе прошли первые богослужения после вражеской атаки.

Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, на данный момент специалисты уже завершили первоочередные аварийные работы. В ближайшее время начнутся необходимые консервационные мероприятия, которые помогут надежно защитить собор перед началом зимнего периода.