Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании ДТЭК.
Что известно о восстановлении электроснабжения Киево-Печерской лавры?
Одна из важнейших святынь Украины и всей Европы вновь обеспечена электричеством. Ранее в результате российской атаки без света остался Успенский собор.
Восстановление электроснабжения позволит продолжить работы по восстановлению поврежденного храма.
В Успенский собор вернули свет после российского обстрела / Видео из фейсбука ДТЭКЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как пострадал Успенский собор?
Киево-Печерская лавра подверглась разрушениям в результате российской атаки на Киев 15 июня, когда вражеский ударный беспилотник попал в Успенский собор, вызвав пожар.
Несмотря на значительные повреждения, уже 10 июля в соборе состоялось первое торжественное богослужение с участием афонской делегации из монастыря Эсфигмен. Подробнее об этом можно прочитать в репортаже 24 Канала – "Лавра живет": в Успенском соборе прошли первые богослужения после вражеской атаки.
Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, на данный момент специалисты уже завершили первоочередные аварийные работы. В ближайшее время начнутся необходимые консервационные мероприятия, которые помогут надежно защитить собор перед началом зимнего периода.