Как прошло богослужение в Киево-Печерской лавре, как выглядит святыня сейчас и что будет с восстановлением Успенского собора – читайте в репортаже 24 Канала.

Интересно: Всего пятеро из 140 монахов Московского патриархата вышли спасать лавру в ночь атаки

Как прошло первое богослужение в Лавре после вражеского удара?

Особым событием торжеств в Киево-Печерской лавре, приуроченных к 975-летию основания обители, стало участие афонской делегации из монастыря Эсфигмен на Святой Горе Афон. Богослужение возглавил игумен монастыря архимандрит Варфоломей вместе с братией обители.

Как прошло торжественное богослужение в Успенском соборе 10 июля / Фото Софии Трощук, 24 Канал

Впервые за много лет в Киево-Печерской лавре была воссоздана атмосфера торжественного афонского богослужения. Во время праздничных служб звучали традиционные византийские песнопения в исполнении профессиональных протопсалтов и певчих Святой Горы.

Служба в Киево-Печерской лавре 10 июля: смотрите видео

Два больших хора исполняли богослужебные произведения в соответствии с афонской традицией, что позволило верующим ощутить духовную атмосферу святогорских монастырей.

Хоры исполнили торжественные богослужебные произведения в Успенском соборе: смотрите видео

На мероприятии присутствовали глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний, руководитель Офиса Президента генерал Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная и заместитель главы ОП Ирина Верещук.

В каком состоянии находится Киево-Печерская лавра сейчас и что будет с восстановлением святыни?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии 24 Канала рассказал, что Киево-Печерская лавра живет, молится и полна верующих.

Это о нашей духовности. После варварского удара российского агрессора по нашей святыне сегодня проходит особая литургия в знак солидарности с участием афонских монахов, которые приехали сюда из монастыря, где, скажем так, в свое время служил Антоний Печерский. Существует прямая историческая связь,

– пояснил глава МИД.

Он также отметил, что министерство по поручению президента Украины сейчас активно работает над восстановлением святыни.

"Я недавно вернулся из Японии, Токио подтвердило выделение соответствующего финансирования на защиту и восстановление Лавры. Также президент Зеленский договорился с президентом Швейцарии о выделении средств на проектно-сметную документацию. Мы видели, как мир сплотился вокруг Нотр-Дама. И мы хотим таким же образом, совместно с Министерством культуры, со всеми заинтересованными сторонами, максимально мобилизовать международную помощь для восстановления и защиты нашей лавры", – подчеркнул Сибига.

Как сейчас выглядят Успенский собор и территория Киево-Печерской лавры / Фото Софии Трощук, 24 Канал

О восстановлении Лавры также рассказала 24 Канал вице-премьер Татьяна Бережная. Она подчеркнула, что восстановление идет последовательно, и по состоянию на 10 июля завершены аварийные работы.

Скоро должны начаться консервационные работы. После этого Успенский собор (24 Канал) будут восстанавливать до его первоначального вида, который он имел до российской атаки,

– пояснила министр культуры.

Бережная также отметила, что правительство может использовать ресурсы из различных источников для восстановления Успенского собора. Прежде всего, это будут средства государственного бюджета.

"Кроме того, когда мы вернулись с конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске, мы получили поддержку международных партнеров. Нидерланды и Греция также выразили поддержку в деле восстановления собора. Кроме того, мы видим, что украинские меценаты пользуются возможностью внести свой вклад на тот благотворительный счет, который был открыт после повреждения собора", – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что сейчас задача – действовать по восстановлению святыни максимально быстро. Потому что та конструкция, которая стоит сейчас, она, конечно, защищает от дождя, от ветра, но зима близко, и нужно будет провести также работы, которые позволят максимально защитить собор от других, более сильных осадков.

Татьяна Бережная высказалась о поддержке международного сообщества в вопросе восстановления Успенского собора: смотрите видео

Также после богослужения с комментарием выступил руководитель ОП Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что пока стоит Киево-Печерская лавра, будет стоять и Украина.

Величайшая православная святыня – здесь, в Киеве. Она стоит уже более тысячи лет и переживет нас всех. Украинцы – народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда пошло все православие, и никто не сможет этого изменить, как бы ни старался,

– отмечает глава ОП.

Кирилл Буданов высказался о будущем Лавры: смотрите видео

Кроме того, Буданов подчеркнул, что все молятся за Украину, за президента, за наш народ.

Напомним, Киево-Печерская лавра пострадала в результате российской атаки на Киев 15 июня. Вражеский ударный беспилотник попал в Успенский собор, в результате чего там вспыхнул пожар.