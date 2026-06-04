Росія знову цілеспрямовано атакувала цивільну інфраструктуру Київщини: два райони під ударом

У Броварському та Бориспільському районах Київської області є серйозні пошкодження. Росіяни обстріляли столичний регіон.

Про це написав очільник Київської ОВА Микола Калашник.

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Які наслідки ударів по Київщині 4 червня?

Калашник наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Київщини.

Сьогодні під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач. У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний об'єкт,

– написав глава ОВА.

Наразі триває фіксація наслідків та ліквідація наслідків ворожої атаки. З перших хвилин атаки на місці рятувальники, енергетики, правоохоронці, представники громад.

Ворог намагається залякати нас щоденними атаками, але Київщина вкотре доводить свою стійкість,

– наголосив посадовець.

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О четвертій ранку Калашник повідомляв, що є постраждалий унаслідок атаки на Київщину.

"У Бориспільському районі травмовано чоловіка – водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба", – ішлося тоді.

Зранку ДСНС Київської області інформувала: був удар дронами по промисловому об'єкту Бориспільщини. О 12 стало відомо, що пожежу загасили, вона була на площі 2000 квадратних метрів на об'єкті інфраструктури.

Які інші регіони атакувала Росія?

3 червня у Дніпрі неперервно лунали вибухи.

Мер Дніпра Борис Філатов писав, що внаслідок вечірньої атаки зачепило декілька багатоповерхівок та садочок, потрощено до сотні вікон.

"Для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози. Незважаючи на те, що це Слобожанське – інша територіальна громада. Водночас міські лікарні Дніпра опікуються постраждалими. У людей осколкові поранення та рвані рани", – повідомив міський голова.

Тоді пряме влучання дрона знищило розподільчий центр корпорації АТБ та пошкоджено термінал "Нової пошти".

4 червня Росія знову вдарила по складах. Олександр Ганжа інформував, що це знову була логістична компанія.

Удень 4 червня окупанти атакували центральну частину Ямпільської громади на Сумщині. Попередньо, одна людина у важкому стані.

Також зранку 4 червня росіяни завдали удару БпЛА по житловому кварталу Харкова. На щастя, минулося без постраждалих, але внаслідок влучання пошкоджено дах житлової багатоповерхівки у Немишлянському районі міста.