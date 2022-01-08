Охоронець допоміг злодію: у супермаркеті Києва зняли на відео незвичну крадіжку

У київському супермаркеті сталася крадіжка 7 січня. Здійснити різдвяний злочин допоміг охоронець закладу.

Відеокамери в столичному "Сільпо" зафіксували, як охоронець допоміг зловмиснику вкрасти речі. Інцидент стався на вулиці Підлісній, 1 у Святошинському районі Києва.

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Ненадійні камери схову

Запис і камер відеоспостереження оприлюднили потерпілі в одній із популярних спільнот Дніпра в соцмережах. На відео видно, як їхні речі забрали з камери схову в супермаркеті.

Покупці залишили цінні речі при вході в "Сільпо", а коли повернулися, то їх не знайшли. На відео видно, що все спокійно забрав та виніс невідомий.

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Допомога охоронця

Вочевидь, зловмисник пригледів вміст камери схову та вирішив, що це легка здобич. Він звернувся до охоронця супермаркету з проханням відкрити дверцята.

Постраждалі припускають, що крадій збрехав охороні. Мовляв, загубив ключа і тепер не може дістати "свої речі".

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Працівник закладу підійшов до скриньки з копією ключа та за кілька хвилин відкрив її. Злодій одразу забрав речі та вийшов на вулицю.

Курйоз у супермаркеті

Останнім часом в мережі "Сільпо" трапляються незвичні події. Зокрема в Одесі на касі одного з магазинів покупцю "пробили" 278 пакетів.

Вартість такої помилки могла б коштувати одеситові майже тисячі гривень. Втім чоловік вчасно помітив зайвий рядок у чеку.



Іронії ситуації додало передбачення на чеку / Фото з телеграму "Одесса INFO"

Про курйозну ситуацію він розповів у місцевих спільнотах у соцмережах. Адміністрація мережі наразі ніяк не прокоментувала інцидент.

Текст публікації у фейсбуці:

"Привіт, Сільпо!

"Поклали речі у камеру зберігання у магазині Сільпо, що на вулиці Підлісній, 1 (Академ).

Виходимо, а в нашій камері ключ, як і в нас, а речей усередині немає.

По камерах видно, що охоронець відкрив нашу камеру якомусь чоловіку.

До речі, після всього охорона ще й дозволила собі спілкуватися некоректно.

Може, хто впізнає цього любителя чужого?"