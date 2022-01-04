Як тільки поліцейські дізналися про пограбування відділення пошти, на місце події вирушили слідчі. Правоохоронці досить швидко склали орієнтування на ймовірного зловмисника та передали інформацію всім поліцейським регіону.

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Досить швидко автівку з підозрюваним перехопили на стаціонарному посту поліції на в'їзді до Одеси.

Наїхав на поліцейського та втік



Поліцейські вилучили всю суму, яку зловмисник забрав з пошти / Фото поліції Одеської області

За даними поліції, чоловік продерся до приміщення пошти, коли там нікого не було. Після цього він зламав дверцята сейфу та забрав з нього 800 тисяч гривень.

Слідчі стверджують, що під час затримання молодик поводився зухвало та навіть зміг втекти. Він натиснув на педаль газу та збив одного з поліцейських, після чого уїхав.

Згодом зловмисник кинув автівку у серед місті. Всередині поліцейські знайшли звичайний будівельний інструмент та інші речові докази причетності чоловіка до злочинної діяльності.

Самого водія з викраденими коштами оперативники затримали пізніше. Він нібито намагався втекти до Болградського району, звідки родом.



Чоловік пограбував пошту за допомогою звичайних інструментів / Фото поліції Одеської області

Зловмиснику інкримінують скоєння крадіжки в особливо великих розмірах, а також насильство щодо працівника поліції.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне молодикові загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, чи був чоловік у змові з кимось, а також перевірятимуть його на причетність до інших подібних злочинів.

Дивіться відео з чоловіком, який пограбував пошту та напав на поліцейського: