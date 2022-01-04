Как только полицейские узнали об ограблении отделения почты, на место происшествия отправились следователи. Правоохранители довольно быстро составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника и передали информацию всем полицейским региона.

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Довольно быстро машину с подозреваемым перехватили на стационарном посту полиции на въезде в Одессу.

Наехал на полицейского и скрылся



Полицейские изъяли всю сумму, которую злоумышленник забрал с почты / Фото полиции Одесской области

По данным полиции, мужчина продрался в помещение почты, когда там никого не было. После этого он взломал дверцу сейфа и забрал из него 800 тысяч гривен.

Следователи утверждают, что во время задержания молодой человек вел себя вызывающе и даже смог скрыться. Он нажал на педаль газа и сбил одного из полицейских, после чего уехал.

Впоследствии злоумышленник бросил машину в городе. Внутри полицейские нашли обычный строительный инструмент и другие вещественные доказательства причастности мужчины к преступной деятельности.

Самого водителя с похищенными средствами оперативники задержали позже. Он якобы пытался бежать в Болградский район, откуда родом.



Мужчина ограбил почту с помощью обычных инструментов / Фото полиции Одесской области

Злоумышленнику инкриминируют совершение кражи в особо крупных размерах, а также насилие в отношении работника полиции.

Подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей без возможности внесения залога.

За содеянное молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, был ли мужчина в сговоре с кем-то, а также будут проверять его на причастность к другим подобным преступлениям.

Смотрите видео с мужчиной, который ограбил почту и напал на полицейского: