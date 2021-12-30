Покупка, якої одесит не робив, обійшлася йому майже в тисячу гривень. Інцидент трапився в супермаркеті мережі "Сільпо".

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В Одесі продали пакетів на тисячу гривень

Курйоз стався у торговому центрі "Сім'я", що на вулиці Семена Палія, 93а. Чоловік одразу сфотографував чек та виклав його в місцевому телеграм-каналі.

Іронії ситуації додало традиційне передбачення від мережі, яке публікують наприкінці кожного чека. "Взимку тепліше вдвох", – мовилося у повідомленні.



Іронії ситуації додало передбачення на чеку / Фото з телеграму "Одесса INFO"

Зверніть увагу! Від 10 грудня 2021 року в Україні почали діяти обмеження щодо обігу пластикових пакетів. Тепер покупці зобов'язані платити за поліетиленові пакети, які раніше були безплатними.

Звичайна помилка

Користувачі соцмереж здебільшого кпинили з одесита. Вони зазначили, що потрібно прораховувати приблизну суму, яка може вийти на касі, а також переглядати чек, щойно його видадуть.

Невелика частина жителів Одеси обурилася діями касира. За їхніми словами, такі ситуації непоодинокі. Однак більшість схильна вважати цю ситуацію звичайною помилкою комп'ютера, а не шахрайством.

"Працювала касиркою і спершу помилялися, часто – не на "свою користь", а за кожний зайвий пробитий товар ми писали пояснювальні. Нас сварили за недостачі та збитки. Всяке може трапитися", – розповіла одеситка в коментарях під дописом.



Користувачі соцмереж вважають це банальною помилкою / Скриншот з телеграму "Одесса INFO"

Журналістка 24 каналу також звернулася за коментарем до представників мережі "Сільпо". Наразі в супермаркеті не надали роз'яснення щодо ситуації.

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