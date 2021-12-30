Покупка, якої одесит не робив, обійшлася йому майже в тисячу гривень. Інцидент трапився в супермаркеті мережі "Сільпо".
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Курйоз стався у торговому центрі "Сім'я", що на вулиці Семена Палія, 93а. Чоловік одразу сфотографував чек та виклав його в місцевому телеграм-каналі.
Іронії ситуації додало традиційне передбачення від мережі, яке публікують наприкінці кожного чека. "Взимку тепліше вдвох", – мовилося у повідомленні.
Іронії ситуації додало передбачення на чеку / Фото з телеграму "Одесса INFO"
Звичайна помилка
Користувачі соцмереж здебільшого кпинили з одесита. Вони зазначили, що потрібно прораховувати приблизну суму, яка може вийти на касі, а також переглядати чек, щойно його видадуть.
Невелика частина жителів Одеси обурилася діями касира. За їхніми словами, такі ситуації непоодинокі. Однак більшість схильна вважати цю ситуацію звичайною помилкою комп'ютера, а не шахрайством.
"Працювала касиркою і спершу помилялися, часто – не на "свою користь", а за кожний зайвий пробитий товар ми писали пояснювальні. Нас сварили за недостачі та збитки. Всяке може трапитися", – розповіла одеситка в коментарях під дописом.
Користувачі соцмереж вважають це банальною помилкою / Скриншот з телеграму "Одесса INFO"
Журналістка 24 каналу також звернулася за коментарем до представників мережі "Сільпо". Наразі в супермаркеті не надали роз'яснення щодо ситуації.
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