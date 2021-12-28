Про незвичну знахідку покупець повідомив у одну з популярних харківських спільнот у телеграмі. Він зазначив, що булочку "Ромашка" виготовляють на "Хлібзаводі Салтівський".

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"Подарунок" у їжі

За словами підписника спільноти, продукт він купив у магазині на проспекті Олександрівському, 114 у Харкові. За цією адресою розташований один із супермаркетів мережі АТБ.

Саморобні мінівикрутки я не їм, дякую,

– наголосив чоловік.

Харків'янин запропонував оцінити "сюрприз" іншим користувачам. Він додав, що якби ненароком проковтнув металеву річ, йому було б непереливки.

Харків'янин знайшов "сюрприз" у булочці: дивіться відео

Не перший випадок

У коментарях мешканці Харкова зазначили, що такі випадки з ними також траплялися і вже давно. Декому вдавалося отримати компенсацію за зіпсутий продукт.

"У мене нещодавно таке було, але я віднесла назад і старша по виробництву вибачилась, 2 зміни залишили без премій. У булці була обгортка від сосиски. Було неприємно, але дали хліб і еклери", – пояснила жінка.



Харків'яни часто знаходять "сюрпризи" в хлібних виробах / Скриншот із телеграму "ХХ"

Довідка. Господарський суд Харківщини у вересні 2020 року визнав "Хлібзавод Салтівський" банкрутом, тож його ліквідували. За попередньою інформацією, підставою для цього стали борги і зараз підприємство має нового власника – компанію "Лауффер Бейкері".

Зелена знахідка

Час від часу людям щастить знайти і щось хороше в їжі. Зокрема, відомий американський музикант і актор Саймон Кертіс виявив у коробці з латуком жабеня.



Жабеня чоловік знайшов у салаті / Фото з твітера Кертіса

Невідомо, як амфібія туди потрапила, однак вона дуже сподобалася митця. Відтак він вирішив залишити її в себе як домашнього улюбленця.