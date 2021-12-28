О необычной находке покупатель сообщил в одно из популярных харьковских сообществ в телеграме. Он отметил, что булочку "Ромашку" изготавливают на "Хлебзаводе Салтовский".

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"Подарок" в еде

По словам подписчика сообщества, продукт он купил в магазине на проспекте Александровском, 114 в Харькове. По этому адресу расположен один из супермаркетов сети АТБ.

Самодельные мини-выкрутки я не ем, спасибо,

– подчеркнул мужчина.

Харьковчанин предложил оценить "сюрприз" другим пользователям. Он добавил, что если бы невзначай проглотил металлическую вещь, ему было бы не до шуток.

Харьковчанин нашел "сюрприз" в булочке: смотрите видео

Не первый случай

В комментариях жители Харькова отметили, что такие случаи с ними случались и уже давно. Некоторым удавалось получить компенсацию за испорченный продукт.

"У меня недавно такое было, но я отнесла обратно и старшая по производству извинилась, 2 смены оставили без премий. В булке была обертка от сосиски. Было неприятно, но дали хлеб и эклеры", – пояснила женщина.

Харьковчане часто находят "сюрпризы" в хлебных изделиях / Скриншот из телеграма "ХХ"

Справка. Хозяйственный суд Харьковской области в сентябре 2020 года признал "Хлебзавод Салтовский" банкротом, поэтому его ликвидировали. По предварительной информации, основанием для этого стали долги и сейчас у предприятия новый владелец – компания "Лауффер Бейкери".

Зеленая находка

Время от времени людям везет найти и что-то хорошее в еде. В частности, известный американский музыкант и актер Саймон Кертис обнаружил в коробке с латуком лягушонка.

Лягушонка мужчина нашел в салате / Фото из твиттера Кертиса

Неизвестно, как амфибия туда попала, однако она очень понравилась художнику. Поэтому он решил оставить ее у себя как домашнего любимца.