Покупка, которой одессит не делал, обошлась ему почти в тысячу гривен. Инцидент произошел в супермаркете сети "Сильпо".
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Курьез произошел в торговом центре "Семья", что на улице Семена Палия, 93а. Мужчина сразу сфотографировал чек и выложил его в местном телеграмм-канале.
Иронии ситуации добавило традиционное предсказание от сети, которое публикуют в конце каждого чека. "Зимой теплее вдвоем", – говорилось в сообщении.
Иронии ситуации добавило предсказание на чеке / Фото из телеграмму "Одесса INFO"
Обычная ошибка
Пользователи соцсетей в основном шутили над одесситом. Они отметили, что нужно просчитывать примерную сумму, которая может выйти на кассе, а также просматривать чек, как только его выдадут.
Небольшая часть жителей Одессы возмутилась действиями кассира. По их словам, такие ситуации нередки. Однако большинство склонно считать эту ситуацию обычной ошибкой компьютера, а не мошенничеством.
"Работала кассиршей и сначала ошибались, часто – не в "свою пользу", а за каждый лишний пробитый товар мы писали объяснительные. Нас ругали за недостачи и убытки. Всякое может случиться", – рассказала одесситка в комментариях под заметкой.
Пользователи соцсетей считают это банальной ошибкой / Скриншот из телеграма "Одесса INFO"
Журналистка 24 канала также обратилась за комментарием к представителям сети "Сільпо". В данный момент в супермаркете не предоставили разъяснения по ситуации.
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