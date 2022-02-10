Олігарх Коломойський намагається приватизувати Батьківщину-Мати у Києві, – ЗМІ

ТОВ "Архітектурна майстерня Інка" намагається через суд приватизувати майно національного меморіального комплексу Батьківщина-Мати. Журналісти пов'язують цю компанію з олігархом Ігорем Коломойським.

За даними джерел видання "Дзеркало тижня", Господарський суд Києва нібито ухвалив рішення, яке дозволяє приватизацію пам'ятки. Рішення винесла суддя Людмила Шкурдова, яка розглядає пов'язані з націоналізацією "ПриватБанку" справи.

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Журналісти стверджують, що Шкурдова регулярно доводила свою упередженість під час розгляду цих справ.

Компанія належить помічниці "слуги народу"

Як стверджує блогер та один з лідерів партії "Демократична сокира" Антона Швець, "Архітектурна майстерня Інка" у 2015 році уклала договір із Фондом держмайна про оренду комплексу Батьківщина-Мати.

У документах було вказано, що приватизація об'єктів заборонена за жодних умов.

Наприкінці 2020 року орендар подав до Господарського суду столиці Києва позов з вимогою визнати договір недійсним та дозволити їм приватизацію частини меморіального комплексу.

Представники Фонду державного майна ніяк не відстоювали недоторканність національного меморіалу в судах. просто не з'являючись на судових засіданнях.

Суддя Шкурдова вимоги товариства буцімто задовольнила.

Згідно з даними YouControl, до 2018 року власником "Архітектурної майстерні Інка" був колишній адвокат Коломойського та екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан. Згодом очільником ТОВ став народний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Станом на зараз володіє компанією помічниця "слуги" Олександра Маріковського Олена Фасоль.

Дивіться відео розслідування Антона Швеця щодо приватизації Батьківщини-Мати Коломойським:

Загальна площа меморіального комплексу Батьківщина-Мати становить 10 гектарів. До нього входять музей та сам монумент Батьківщина-мати, площа з алеєю міст-героїв, а також головний експозиційний корпус музею.