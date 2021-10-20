Опалення у будинках Києва включатимуть не для всіх: заступник Кличка розповів подробиці

Домівки киян почнуть централізовано прогрівати з 23 жовтня. Однак цей процес займатиме кілька днів, тому одразу опалення отримають далеко не всі.

Як зазначив заступник мера Києва Петро Пантєлєєв, процес запуску опалювального сезону займе понад тиждень. Тому, попри настання холодів, у деяких домівках жителів столиці може не бути тепла до кінця жовтня.

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За словами посадовця, всі підприємства, які виробляють тепло, мають достатньо запасів газу та вугілля.

Діятимуть за графіком

Пантєлєєв наголосив, що опалювальний сезон у Києві розпочався ще з 1 жовтня, коли тепло дали до соціальних, навчальних та медичних закладів.

З 23 жовтня Київ увійде у повноцінний режим теплоподачі. Однак зробити це одночасно для 10 тисяч багатоповерхівок комунальники фізично не можуть.

Понад 3 тисяч кілометрів тепломереж заповнюватимуть поступово, за графіком. Кожного дня до тепла підключатимуть приблизно однакову кількість будинків.

Заступник Кличка каже, що Київ готовий до опалювального сезону. Комунальники провели випробування всіх ліній тепломереж та замінили 70 кілометрів магістралей, аби мінімізувати можливість проривів під час холодної пори року.