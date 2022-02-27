Оприлюднили відео з моментом вибуху нафтобази у Василькові

Вночі 27 лютого Ракета російських військ влучила у нафтобазу у Василькові. Пожежу видно навіть з центру Києва.

Росіяни влучили у нафтобазу, коли обстрілювали місто з балістичних ракет. Журналісти Радіо Свобода оприлюднили відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент вибуху.

До теми Після ракетного обстрілу Василькова горить нафтобаза: екологічна шкода – колосальна

Пожежа такого масштабу завдасть колосальної шкоди екології. На жаль, вона горітиме довго.

Менш ніж за годину російські окупанти влучили у газопровід у Харкові.

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