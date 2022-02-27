У місті – величезна пожежа. Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович, передає 24 канал.

Важливо Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет

Ви бачите всі зараз, що відбувається. Бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках,

– зазначила Баласинович.

Додамо, що мовиться про нафтобазу мережі КЛО.

Чиновниця нагадала, що вдень ворог обстрілював ракетами аеродром. Наші захисники його втримали. Баласинович застерегла, що обстріли окупанта тривають досі, тож ніч буде непростою. Росіяни хочуть нас виснажити, йде їм не вдасться.

Колосальна шкода екології

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що пожежа завдасть колосальної екологічної шкоди. На жаль, вона горітиме довго.

Пожежа на нафтобазі:

Горить нафтобаза / Фото Олега Тищенко, Мили Струк, Колі Нановського: