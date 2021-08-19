Організатори пояснили, навіщо встановили радянські декорації перед портретами Небесної Сотні

Інсталяція в радянському стилі на алеї Героїв Небесної Сотні мала бути частиною постановки про історію України. А встановили їх перед портретами загиблих для того, щоб отримати потрібні кадри.

За словами організаторів заходу, ідеєю постановки був "проліт" крізь всю історію України з часів Київської Русі до наших днів. При цьому владу столиці нібито інформували про монтаж декорацій.

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Для постановки хотіли обладнати локації, присвячені різним періодам історії – козацтву, Голодомору, Чорнобильській трагедії, проголошенню Незалежності, перемогам українських спортсменів та революціям.

Хотіли створити найбільш емоційний момент

Організатори кажуть, що реконструкція подій Революції Гідності мала стати ключовим моментом з'йомок. При цьому за допомогою "суб'єктивної камери" хотіли перевести погляд глядачів від інсталяції до меморіалу загиблим.

Це місце в центрі Києва було обрано саме тому, що ми хотіли підкреслити важливість вулиці Інститутської для історичної пам'яті українців,

– підкреслили організатори.

Один з членів креативної групи зазначив, що у кімнаті в радянському стилі "звичайна українська сім'я" мала дивитися трансляцію проголошення акту Незалежності.

По сусідству вболівальник мав радіти перемозі київського "Динамо".

Поруч з автоматами з газованою водою мала звучати "Червона рута".

Втім, ідею організаторів заходу до Дня Незалежності ніхто не оцінив. Громадян поява інсталяції обурила, а активісти її взагалі розвалили. Згодом залишки декорацій прибрали комунальники.