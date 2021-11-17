Остаточний вердикт: суддю Майдану Колегаєву залишили без прав і покарали штрафом за п'яну ДТП

Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді Майдану Світлани Колегаєвої. Її позбавили водійського посвідчення на один рік і наклали штраф у розмірі 17 000 гривень за скоєння дорожньо-транспортної пригоди у нетверезому стані. Остаточне рішення ухвалили 11 листопада.

Про нові деталі резонансної справи розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він уточнив, що всі скарги захисту судді-порушниці були відхилені.

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Аварія з вини Світлани Колегаєвої сталася у липні на Оболоні / Фото з фейсбуку Дениса Монастирського

Колегаєвою займеться Вища рада правосуддя

Також очільник МВС зазначив, що, окрім рішення апеляційного суду, за його особистим дорученням було подано скаргу до Вищої ради правосуддя. Там мають оцінити інцидент за участі судді.

Під час подій 2013 – 2014 року Колегаєва обирала запобіжні заходи учасникам Революції Гідності.



Нетвереза суддя збила стовп та врізалася в дерево / Фото з фейсбуку Дениса Монастирського

Літній вечір ледь не скінчився трагедією

Суддя Деснянського районного суду Колегаєва сіла нетверезою за кермо 21 липня. Зрештою вона на шаленій швидкості злетіла з дороги, збила стовп і врізалася в дерево.

У момент аварії тротуаром проходили люди, і лише дивом ніхто з них не постраждав.

Поліцейські склали на порушницю протокол і направили на експертизу, оскільки помітили явні ознаки сп'яніння. Лікарі підтвердили здогади правоохоронців.

На початку жовтня Оболонський районний суд визнав Колегаєву винною у скоєнні аварії, яка пошкодила вулицю. За це жінку покарали символічним штрафом у 850 гривень.

Однак 12 жовтня справу продовжили розглядати. Саме тоді й ухвалили вирок за кермування у нетверезому стані.

Текст публікації Дениса Монастирського:

Пам'ятаєте резонансний випадок, що стався 21 липня на столичній Оболоні, коли транспортний засіб під керуванням судді Деснянського районного суду міста Києва потрапив у дорожньо-транспортну пригоду?

Тоді патрульні поліцейські склали на водійку протокол про адмінправопорушення за вчинення дорожньо-транспортної пригоди (стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення). А оскільки жінка, яка керувала авто, мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, її направили на медичний огляд. І, згідно з висновком лікаря, ще в липні було підтверджено, що водійка дійсно була нетвереза.

Оболонський райсуд Києва визнав винною суддю столичного суду за керування автомобілем у стані сп’'яніння. Однак після рішення першої інстанції сторона захисту направила апеляційну скаргу.

Зрештою 11 листопада Київський апеляційний суд залишив у силі покарання судді за керування у стані сп’яніння, відхиливши всі апеляційні скарги захисту нетверезої судді.

Окрім самого рішення, за моїм дорученням було подано скаргу до Вищої ради правосуддя для надання оцінки такому правопорушенню з боку судді.

Також нагадаю, що санкція статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф у 17 000 гривень з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.