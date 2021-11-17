Окончательный вердикт: судью Майдана Коллегаеву лишили прав и наказали штрафом за пьяное ДТП

Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судьи Майдана Светланы Колегаевой. Ее лишили водительского удостоверения на один год и наложили штраф в размере 17 000 гривен за совершение дорожно-транспортного происшествия в нетрезвом состоянии. Окончательное решение приняли 11 ноября.

О новых деталях резонансного дела рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он уточнил, что все жалобы защиты судьи-нарушительницы были отклонены.

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Авария по вине Светланы Колегаевой произошла в июле на Оболони / Фото из Фейсбука Дениса Монастырского

Колегаевой займется Высший совет правосудия

Также глава МВД отметил, что, кроме решения апелляционного суда, по его личному поручению была подана жалоба в Высший совет правосудия. Там должны оценить инцидент с участием судьи.

Во время событий 2013 – 2014 года Колегаева избирала меры пресечения участникам Революции Достоинства.



Нетрезвая судья сбила столб и врезалась в дерево / Фото из фейсбука Дениса Монастырского

Летний вечер едва не кончился трагедией

Судья Деснянского районного суда Колегаева села нетрезвой за руль 21 июля. В итоге она на бешеной скорости слетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево.

В момент аварии по тротуару проходили люди, и лишь чудом никто из них не пострадал.

Полицейские составили на нарушительницу протокол и направили на экспертизу, поскольку заметили явные признаки опьянения. Врачи подтвердили догадки правоохранителей.

В начале октября Оболонский районный суд признал Колегаєву виновной в совершении аварии, которая повредила улицу. За это женщину наказали символическим штрафом в 850 гривен.

Однако 12 октября дело продолжили рассматривать. Именно тогда и приняли приговор за вождение в нетрезвом состоянии.

Текст публикации Дениса Монастырского:

Помните резонансный случай, который произошел 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда города Киева попало в дорожно-транспортное происшествие?

Тогда патрульные полицейские составили на водительницу протокол об админправонарушениях за совершение дорожно-транспортного происшествия (статья 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях). А поскольку женщина, которая управляла авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И, согласно заключению врача, еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая.

Оболонский райсуд Киева признал виновной судью столичного суда за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако после решения первой инстанции сторона защиты направила апелляционную жалобу.

В конце концов 11 ноября Киевский апелляционный суд оставил в силе наказание судье за управление в состоянии опьянения, отклонив все апелляционные жалобы защиты нетрезвой судьи.

Кроме самого решения, по моему поручению была подана жалоба в Высший совет правосудия для предоставления оценки такому правонарушению со стороны судьи.

Также напомню, что санкция статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в 17 000 гривен с лишением права управления автомобилем на 1 год.