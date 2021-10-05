Такое наказание судье принял ее коллега из Оболонского районного суда столицы Сергей Родионов. Что касается рассмотрения протокола об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии, то он до сих пор затягивается.
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Виновница аварии заседания проигнорировала
Показательно, что в зале суда 4 октября присутствовала только адвокат Колегаевой. И ее подзащитная, и прокурор туда не явились.
Между тем судья отметила в своем заявлении, что просит проводить рассмотрение дела без нее. Колегаева якобы имеет неотложные ходатайства на работе, которые должна срочно рассмотреть.
Дело пытались отложить в долгий ящик
Адвокат скандальной судьи настаивала на проведении судебно-технической экспертизы, чтобы выяснить, имело ли авто Колегаевой неисправности, когда вылетело на тротуар, сбило столб, а потом еще и врезалось в дерево.
Кроме того, защитница водительницы хотела добиться просмотра видео с бодикамер полицейских, прибывших на место аварии. Впрочем, оба требования суд отклонил, поскольку расценил их как затягивание рассмотрения дела.
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Дерзкая судья не покаялась
В письменных объяснениях Колегаева постоянно подчеркивала, что якобы ничего не нарушала, а аварию спровоцировали неисправности в ее машине. Более того, адвокат судьи заверила, что будет обжаловать решение о штрафе в 850 гривен.
Подруга отказалась наказывать за езду "под мухой"
Протокол об управлении авто в нетрезвом состоянии должна была рассматривать судья Анна Майбоженко. Впрочем, она взяла самоотвод по делу из-за дружеских отношений с Коллегаевой.
Что известно о резонансной аварии с судьей
- Авария случилась на улице Приречной в Киеве 21 июля. Audi Колегаевой на полном ходу вылетела с проезжей части на троутар, где были люди, сбила столб и врезалась в дерево. Только чудом никто из прохожих не пострадал.
- На место аварии прибыли полицейские и заметили явные признаки алкогольного опьянения водителя. Впрочем, от проверки на "драгере" Колегаева отказалась.
- На следующий день после инцидента она неожиданно взяла больничный на работе.
- Передать материалы по случаю в Оболонский райсуд правоохранители смогли только в конце сентября. Так как в течение двух месяцев Колегаева игнорировала все письменные обращения. Избегая ответственности, она была то в отпуске, то на больничном.