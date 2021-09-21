По словам первого заместителя руководителя патрульной полиции Алексея Билошицкого, Колегаева больше полутора месяца игнорировала письменные обращения правоохранителей. Судья находилась то на больничном, то в отпуске.

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Для того, чтобы направить протокол в суд, полицейским пришлось ловить судью, как только она появилась на работе.

Колегаеву могут лишить прав

Как отметил Билошицкий, судья ни разу не отвечала на приглашения полицейских, хотя должна была появиться в управлении патрульной полиции.

Поэтому, когда Колегаева прибыла в суд, ее сразу посетили патрульные. Они составили по нарушителя протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции отметили, что ожидают справедливое решение суда в отношении виновницы пьяного ДТП.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, если коллеги признают Колегаеву виновной, ее могут оштрафовать на 17 тысяч гривен. Кроме того, служительницу Фемиды могут на год лишить прав.



Протокол в отношении судьи Колегаевой / Фото МВД Украины

Что известно о ДТП с участием судьи в Киеве

Авария произошла вечером 21 июля на улице Приречной. Audi, за рулем которой сидела пьяная женщина на немалой скорости вылетела с дороги и снесла столб. Лишь чудом в результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия местные жители едва не устроили над виновницей ДТП самосуд. Впоследствии судью отбили у толпы правоохранители и ее друзья, которые пытались убеждать людей в том, что Колегаева "ничего плохого не сделала".

От прохождения освидетельствования на драгере судья отказалась, однако ее отвезли к врачу. Результаты экспертизы подтвердили, что судья находилась в состоянии алкогольного опьянения.