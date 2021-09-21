За словами першого заступник керівника патрульної поліції Олексія Білошицького, Колегаєва понад півтора місяці ігнорувала письмові звернення правоохоронців. Суддя перебувала то на лікарняному, то у відпустці.

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Для того, щоб скерувати протокол до суду, поліцейським довелося ловити суддю, як тільки вона з'явилася на роботі.

Колегаєву можуть позбавити прав

Як зазнавич Білошицький, суддя жодного разу не відповідала на запрошення поліцейських, хоча мала з'явитися до управління патрульної поліції.

Через це, коли Колегаєва прибула до суду, її одразу відвідали патрульні. Вони склали щодо порушниці протокол про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції зазначили, що чекають на справедливе рішення суду стосовно винуватиці п'яної ДТП.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, якщо колеги визнають Колегаєву винною, її можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Крім того, служительку Феміди можуть на рік позбавити прав.



Протокол щодо судді Колегаєвої / Фото МВС України

Що відомо про ДТП за участю судді у Києві

Аварія сталася ввечері 21 липня на вулиці Прирічній. Audi, за кермом якої сиділа вщент п'яна жінка, на чималій швидкості вилетіла з дороги та знесла стовп. Лише дивом внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці події місцеві мешканці ледь не вчинили над винуватицею ДТП самосуд. Згодом суддю відбили у натовпу правоохоронці та її друзі, які намагалися переконувати людей у тому, що Колегаєва "нічого поганого не зробила".

Від проходження освідування на драгері суддявідмовилася, однак її відвезли до лікаря. Результати експертизи підтвердили, що суддя перебувала у стані алкогольного сп'яніння.