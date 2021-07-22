Про це повідомила прессекретарка суду Вікторія Москович. За її словами, ще 21 липня Колегаєва почувалася добре та розглядала справи.

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Скільки часу служителька Феміди лікуватиметься, наразі невідомо.

Ймовірно, уникає покарання

Активісти кажуть, що в такий спосіб Колегаєва намагається заспокоїти ситуацію та вирішити проблеми з ймовірним притягненням себе до відповідальності за нетверезе кермування.

Результати медичного освідування судді наразі залишаються невідомими. Від проходження перевірки на драгері на місці ДТП вона відмовилася.

Щодо Колегаєвої патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії. А от за нетверезе керування її можуть покарати лише у тому випадку, якщо наявність алкоголю в крові підтвердять медики.

Що відомо про аварію за участю судді Колегаєвої

Audi, за кермом якого перебувала працівниця Дніпровського районного суду, неслося з шаленою швидкістю вулицею Прирічною.

Жінка не впоралася з керуванням та вилетіла з дороги. Кросовер зніс металевий стовп та влетів у дерево. Лише дивом машина не вбила нікого з пішоходів.

Свідки та патрульні побачили у Колегаєвої явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння, однак проходити перевірку вона відмовилася.

Крім того, на місці перебували друзі судді, які відмазували водійку та казали, що "вона нічого такого не зробила". Між ними та розлюченими місцевими жителями сталися сутички.

На місці події працювали 4 екіпажі поліції.