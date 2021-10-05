Таке покарання судді ухвалив її колега з Оболонського районного суду столиці Сергій Родіонов. Що стосується розгляду протоколу про керування транспортним засобом у нетверезому стані, то він досі затягується.

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Показово, що в залі суду 4 жовтня була присутня лише адвокатка Колегаєвої. І її підзахисна, і прокурор туди не з'явилися.

Натомість суддя зазначила у своїй заяві, що просить проводити розгляд справи без неї. Колегаєва нібито має невідкладні клопотання на роботі, які мусить терміново розглянути.

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Адвокатка скандальної судді наполягала на проведенні судово-технічної експертизи, аби з'ясувати, чи мало авто Колегаєвої несправності, коли вилетіло на тротуар, збило стовп, а потім ще й врізалося в дерево.

Крім того, захисниця водійки хотіла домогтися перегляду відео з бодікамер поліцейських, які прибули на місце аварії. Втім, обидві вимоги суд відхилив, оскільки розцінив їх як затягування розгляду справи.

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У письмових поясненнях Колегаєва постійно наголошувала, що нібито нічого не порушувала, а аварію спровокували несправності в її машині. Більше того, адвокатка судді запевнила, що буде оскаржувати рішення про штраф у 850 гривень.

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Протокол про керування авто у нетверезому стані мала розглядати суддя Анна Майбоженко. Втім, вона взяла самовідвід у справі через дружні стосунки із Колегаєвою.

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