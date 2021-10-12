На засідання не з'явилася жодна зі сторін. Через це суд не вийшов для оголошення прийнятого рішення в залі.

Зверніть увагу Суддю Майдану Колегаєву покарали символічним штрафом за п'яну ДТП у Києві

Вирок став додатком до штрафу

Напередодні Оболонський суд оштрафував скандальну суддю на 850 гривень за порушення правил дорожнього руху. Однак 12 жовтня розглядав інший пункт справи – водіння у нетверезому стані. Те, що суддя на момент вчинення ДТП була в стані алкогольного сп'яніння довела наркологічна експертиза.

Дані про стан Колегаєвої правоохоронці внесли в протокол. Суддя не погодилася із цим, бо, на її думку, результати експертизи відрізняються від того, що написано в документі.

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Протокол про ДТП за участю Колегаєвої

Тепер 1 рік судді заборонено кермувати будь-якими транспортними засобами.

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ДТП за участю Колегаєвої