На заседание не явилась ни одна из сторон. За это суд не вышел для оглашения принятого решения в зале.

Обратите внимание Судью Майдана Колегаеву наказали символическим штрафом за пьяное ДТП в Киеве

Приговор стал приложением к штрафу

Накануне Оболонский суд оштрафовал скандальную судью на 850 гривен за нарушение правил дорожного движения. Однако 12 октября рассматривал другой пункт дела – вождение в нетрезвом состоянии. То, что судья на момент совершения ДТП была в состоянии алкогольного опьянения доказала наркологическая экспертиза.

Данные о состоянии Колегаевой правоохранители внесли в протокол. Судья не согласилась с этим, потому что, по ее мнению, результаты экспертизы отличаются от того, что написано в документе.

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Протокол о ДТП с участием Колегаевой

Теперь 1 год судье запрещено управлять любыми транспортными средствами.

Обратите внимание! Светлана Колегаева во время Революции Достоинства выбирала меры пресечения активистам.

ДТП с участием Колегаевой