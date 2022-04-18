Оточення та розмежування, – Буданов розповів, чому росіяни втекли з Київщини

Кирило Буданов розповів, чому окупанти втекли з Київської області. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України розповів, що українські захисники фактично вигнали ворога з регіону.

Відповідну інформацію Кирило Буданова розповів 18 квітня виданню SPIEGEL. Це трапилось на 54 день повномасштабної війни, натомість Київщину від ворога ЗСУ звільнили 2 квітня.

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Українські бійці змусили ворога покинути Київщину

Кирило Буданов відповів на питання, як ворог покинув Київщину. Зокрема пригадав, що почалося все з того, що ЗСУ повернули місто Ірпінь.

За його словами, це загрожувало "розрізанням їхніх сил" у Київській області.

Росіяни швидко зрозуміли, що лише за кілька днів вони опинилися в тій самій ситуації, яку самі люблять завдати ворогу – оточення та розмежування своїх сил. Тому вони вирішили відступити,

– пояснив Кирило Буданов.

Начальник Головного управління розвідки розповів, що його дивує, наскільки некомпетентно і необережно підійшли російські командири до проведення такої великої операції. Зокрема Буданов пояснив, що вороги "прийняли бажання за реальність".

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