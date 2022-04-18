Соответствующую информацию Кирилл Буданова рассказал 18 апреля "SPIEGEL". Это случилось на 54 день полномасштабной войны, между тем Киевщину от врага ВСУ освободили 2 апреля.

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Украинские бойцы заставили врага покинуть Киевщину

Кирилл Буданов ответил на вопрос, как враг покинул Киевскую область. В частности, вспомнил, что началось все с того, что ВСУ вернули город Ирпень.

По его словам, это угрожало "разрезанием их сил" в Киевской области.

Россияне быстро поняли, что всего за несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят создать врагу – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить,

– объяснил Кирилл Буданов.

Начальник ГУР рассказал, что его удивляет насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. В частности, Буданов объяснил, что враги "приняли желаемое за действительное".

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