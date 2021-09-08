Отримав двійки і не повернувся: на Київщині хлопчик не прийшов додому через погані оцінки
У Фастові 8-річний хлопчик отримав у школі дві двійки. У розпачі Єгор вийшов з класу і не повернувся. Додому хлопчик теж не прийшов і телефона зі собою не мав. Батьки звернулись у поліцію. Дитину вдалося знайти через кілька годин.
Хлопчик пішов зі школи о 12 годині 7 вересня. Про це розповів начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.
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Викинув портфель і пішов
Про те, коли Єгор пішов зі школи дізнались з камер спостереження. Хлопчик був у розпачі через погані оцінки. Він викинув портфель і зник. Додому дитина теж не повернулася. Батьки ж повідомили в поліцію аж через 5 годин після зникнення. Телефона хлопчик зі собою не мав.
8-річний Єгор пішов зі школи через двійки і не повернувся: дивіться відео
Поліцейські одразу почали шукати Єгора. Хлопчика вдалось знайти за кілька годин. У мережі є фото зустрічі мами з сином. Вона обіймає його і плаче, адже була налякана через відсутність Єгора.
Мама зустріла Єгора після зникнення / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова