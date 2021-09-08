Хлопчик пішов зі школи о 12 годині 7 вересня. Про це розповів начальник обласного управління поліції Андрій Нєбитов.

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Викинув портфель і пішов

Про те, коли Єгор пішов зі школи дізнались з камер спостереження. Хлопчик був у розпачі через погані оцінки. Він викинув портфель і зник. Додому дитина теж не повернулася. Батьки ж повідомили в поліцію аж через 5 годин після зникнення. Телефона хлопчик зі собою не мав.

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Поліцейські одразу почали шукати Єгора. Хлопчика вдалось знайти за кілька годин. У мережі є фото зустрічі мами з сином. Вона обіймає його і плаче, адже була налякана через відсутність Єгора.



Мама зустріла Єгора після зникнення / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

Зверніть увагу! У поліції кажуть, що це не перший випадок зникнення дитини, який трапився у Фастові 7 вересня. Зранку через конфлікт із матір'ю з дому пішла 14-річна Ганна. На щастя, її вдалося знайти.