Пішов на навчання і зник: у Львові поліція оголосила у розшук 17-річного хлопця

Хлопець навчається в одному з львівських вишів. Поліція оголосила зниклого у розшук.

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Поліція розшукує 17-річного студента

У Львові розшукують безвісти зниклого 17-річного Олександра Турчиновського. Його матір звернулася у поліцію приблизно о 13:40. Вона розповіла, що її син навчається в одному з вишів міста. О 6:30 він вийшов з дому на навчання й досі не повернувся. З того часу його місцеперебування – невідоме. На зв'язок з рідними хлопець також не виходив.

Прикмети зниклого:

зріст 194 сантиметри;

середньої тілобудови;

волосся русяве;

очі зелені;

був одягнутий у червону куртку.

До розшуків зниклого студента залучили співробітників усіх служб відділу поліції №1 Львівського райуправління №1. Орієнтування надіслали у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини.

Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування хлопця, повідомити на оперативну лінію 102.



Хлопець пішов на навчання і зник / Фото Поліції Львівщини