Парень учится в одном из львовских вузов. Полиция объявила пропавшего в розыск.

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Полиция разыскивает 17-летнего студента

Во Львове разыскивают без вести пропавшего 17-летнего Александра Турчиновского. Его мать обратилась в полицию примерно в 13:40. Она рассказала, что ее сын учится в одном из вузов города. В 6:30 он вышел из дома на учебу до сих пор не вернулся. С тех пор его местонахождение – неизвестно. На связь с родными парень также не выходил.

Приметы пропавшего:

рост 194 сантиметра;

среднего телосложения;

волосы русые;

глаза зеленые;

был одет в красную куртку.

К поискам пропавшего студента привлекли сотрудников всех служб отдела полиции №1 Львовского райуправления №1. Ориентировку прислали во все территориальные подразделения полиции Львовщины.

Правоохранители призывают всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении парня, сообщить на оперативную линию 102.



Парень пошел на учебу и исчез / Фото Полиции Львовщины