Палили у вагоні, галасували і качалися по підлозі: у метро Києва знову "прославилися" підлітки

У столичному метро підлітки знову влаштували свавілля просто у вагоні. Вони палили, голосно кричали і знімали це все на відео. Коли саме трапився інцидент невідомо, однак у мережі ролик з'явився 4 жовтня.

На відео фігурують двоє хлопців, які поперемінно з'являються у кадрі. Вони палять, знявши маски, і сміються на камеру. Певно, юні порушники вирішили скористатися тим, що вагон був майже пустий – у ньому сиділа лише одна людина.

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Напустили диму

Позуючи, підлітки демонстративно випускають з рота клуби диму від цигарок просто посеред вагону. При цьому той, хто знімає, називає свого товариша "алкашем". Імовірно, хлопці були нетверезими.



Хлопці поводили себе неадекватно і палили просто у вагоні / Скриншот відео



Один із підлітків качався по підлозі вагону із цигаркою в зубах / Скриншот відео

Влаштували танці із колонкою

Також на ролику чути гучну музику, під яку хлопчаки танцюють і кричать. Один із них із цигаркою в зубах навіть качається по підлозі.

Користувачів мережі обурила така поведінка дітей, і вони припустили, що невдовзі неповнолітнім пасажирам метро доведеться просити вибачення за свої витівки.



Неповнолітні танцювали під гучну музику / Скриншот відео

У метро Києва підлітки палили цигарки у вагоні: відео

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