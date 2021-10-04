На видео фигурируют двое парней, которые попеременно появляются в кадре. Они курят, сняв маски, и смеются на камеру. Вероятно, юные нарушители решили воспользоваться тем, что вагон был почти пуст – в нем сидел только один человек.

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Напустили дыма

Позируя, подростки демонстративно выпускают изо рта клубы дыма от сигарет прямо посреди вагона. При этом тот, кто снимает, называет своего товарища "алкашом". Предположительно, ребята были нетрезвыми.

У Києві підлітки палили у вагоні метро і знімали все на відео
Ребята вели себя неадекватно и курили прямо в вагоне / Скриншот видео

Підлітки влаштували дебош у метро Києва, хлопці палили на камеру і кричали
Один из подростков катался по полу вагона с сигаретой в зубах / Скриншот видео

Устроили танцы с колонкой

Также в ролике слышна громкая музыка, под которую мальчишки танцуют и кричат. Один из них с сигаретой в зубах даже катается по полу.

Пользователей сети возмутило такое поведение детей, и они предположили, что вскоре несовершеннолетним пассажирам метро придется просить прощения за свои выходки.

Скандал у метро Києва, підлітки танцювали і палили цигарки у вагоніНесовершеннолетние танцевали под громкую музыку / Скриншот видео

В метро Киева подростки курили сигареты в вагоне: видео

Плохой пример заразителен: похожие случаи

  • Такой же инцидент произошел в киевском метро и в апреле. Тогда парень и девушка нагло сняли с себя маски и начали курить в пустом вагоне.
  • А в начале мая парень курил несмотря на то, что рядом с ним были и другие пассажиры. Кроме того, он показывал на камеру неприличные жесты.