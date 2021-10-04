На відео фігурують двоє хлопців, які поперемінно з'являються у кадрі. Вони палять, знявши маски, і сміються на камеру. Певно, юні порушники вирішили скористатися тим, що вагон був майже пустий – у ньому сиділа лише одна людина.
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Напустили диму
Позуючи, підлітки демонстративно випускають з рота клуби диму від цигарок просто посеред вагону. При цьому той, хто знімає, називає свого товариша "алкашем". Імовірно, хлопці були нетверезими.
Хлопці поводили себе неадекватно і палили просто у вагоні / Скриншот відео
Один із підлітків качався по підлозі вагону із цигаркою в зубах / Скриншот відео
Влаштували танці із колонкою
Також на ролику чути гучну музику, під яку хлопчаки танцюють і кричать. Один із них із цигаркою в зубах навіть качається по підлозі.
Користувачів мережі обурила така поведінка дітей, і вони припустили, що невдовзі неповнолітнім пасажирам метро доведеться просити вибачення за свої витівки.
Неповнолітні танцювали під гучну музику / Скриншот відео
У метро Києва підлітки палили цигарки у вагоні: відео
Поганий приклад заразний: схожі випадки
- Такий самий інцидент трапився у київському метро і в квітні. Тоді хлопець та дівчина нахабно зняли із себе маски і почали палити у пустому вагоні.
- А на початку травня хлопець курив, попри те, що поряд з ним були й інші пасажири. Крім того, він показував на камеру непристойні жести.