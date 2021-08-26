Палій офісу уповноваженої з прав людини намагався влаштувати пожежу у Верховному суді
Джерело:поліція Києва
Чоловіка, що кинув коктейль Молотова до дверей офісу Людмили Денисової, затримали спецпризначенці біля будівлі Верховного суду, куди він одразу ж направився. Попередньо, в рюкзаку чоловіка знайшли вибухівку.
Як зазначили правоохоронці, повідомлення про інцидент надійшло до них близько 15:20 26 серпня. Перехожі розповіли, що чоловік кинув пляшки з запальною сумішшю під двері адмінбудівлі на вулиці Інститутській.
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За кілька хвилин той саме палій намагався влаштувати пожежу у Верховному суді на вулиці Пилипа Орлика. Однак його затримали поліцейські.
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Чоловіка затримали біля Верховного суду / Фото поліції Києва
- Внаслідок загоряння дверей офісу омбудсмена та Верховного суду ніхто не постраждав.
- Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.
- Мотиви вчинку чоловіка залишаються невідомими. Його допитують слідчі.
Двері Верховного суду також постраждали / Фото поліції Києва
Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Незабаром працівники прокуратури повідомлять фігуранту провадження про підозру, а суд обиратиме йому запобіжний захід.