Як зазначили правоохоронці, повідомлення про інцидент надійшло до них близько 15:20 26 серпня. Перехожі розповіли, що чоловік кинув пляшки з запальною сумішшю під двері адмінбудівлі на вулиці Інститутській.

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За кілька хвилин той саме палій намагався влаштувати пожежу у Верховному суді на вулиці Пилипа Орлика. Однак його затримали поліцейські.

Може сісти на 10 років



Чоловіка затримали біля Верховного суду / Фото поліції Києва

Внаслідок загоряння дверей офісу омбудсмена та Верховного суду ніхто не постраждав.

Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.

Мотиви вчинку чоловіка залишаються невідомими. Його допитують слідчі.



Двері Верховного суду також постраждали / Фото поліції Києва

Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Незабаром працівники прокуратури повідомлять фігуранту провадження про підозру, а суд обиратиме йому запобіжний захід.