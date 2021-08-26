Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника на місці пожежі. Вогонь швидко загасили.

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За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Мотиви невідомі



Вогонь швидко загасили / Фото "Києва оперативного"

Інцидент стався на вулиці Інститутській у самісінькому центрі Києва близько 15:45 25 серпня.

Чоловік кинув скляну пляшку, в якій була запальна суміш. Після удару о двері офісу Людмили Денисової сталася пожежа.

Вогонь швидко загасили.

Наразі на місці пожежі працюють слідчі. Вони встановлюють всі обставини підпалу.



Двері частково вигоріли / Фото "Києва оперативного"

Як саме у поліції кваліфікують інцидент, поки що невідомо. З цим поліцейські розберуться найближчим часом.

Дивіться відео з місця підпалу офісу уповноваженої з прав людини у Києві: