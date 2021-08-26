Правоохранителям удалось задержать злоумышленника на месте пожара. Огонь быстро потушили.

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По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Мотивы неизвестны

Инцидент произошел на улице Институтской в самом центре Киева около 15:45 25 августа.

Мужчина бросил стеклянную бутылку, в которой была зажигательная смесь. После удара о дверь офиса Людмилы Денисовой произошел пожар.

Огонь быстро потушили.

Сейчас на месте пожара работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства поджога.

Как именно в полиции квалифицируют инцидент, пока неизвестно. С этим полицейские разберутся в ближайшее время.

Смотрите видео с места поджога офиса уполномоченного по правам человека в Киеве: