Патрульні врізалися в маршрутку в Києві: є потерпілий – відео, фото

11 серпня 2021 , 12:25
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Джерело:

телеграм dtp.kiev.ua

На Академмістечку в Києві 11 серпня Skoda патрульних влетіла в маршрутку. За словами очевидців, правоохоронці практично не гальмували.

В аварії постраждала щонайменше 1 людина. Про цю подію повідомили приблизно о пів на 12 годину.

Авто патрульних після аварії: відео телеграму dtp.kiev.ua

Госпіталізували потерпілого

На місце одразу викликали інших правоохоронців і швидку допомогу. Медики оглядали тільки поліцейських. Після цього одного з них забрали в лікарню. Наразі невідомо, які саме травми в нього діагностували.

Службове авто розтрощене

Поліцейська Skoda врізалася в задню частину автобуса. На відео й фото очевидців помітно, що в службового авто сильно пошкодилася передня частина корпусу.

Там деформувався капот і розбилися фари. У маршрутки пошкоджень значно менше – лише кілька подряпин.

Місце аварії з поліцейськими в Києві / Фото телеграму dtp.kiev.ua

Інші аварії з поліцією 

  • 10 липня в Чернівцях потрапила в ДТП службова машина Державної служби охорони поліції. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся посеред дороги та постраждали 3 поліцейських.
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Автор: Олександр Марчак