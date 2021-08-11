В аварії постраждала щонайменше 1 людина. Про цю подію повідомили приблизно о пів на 12 годину.
Авто патрульних після аварії: відео телеграму dtp.kiev.ua
Госпіталізували потерпілого
На місце одразу викликали інших правоохоронців і швидку допомогу. Медики оглядали тільки поліцейських. Після цього одного з них забрали в лікарню. Наразі невідомо, які саме травми в нього діагностували.
Службове авто розтрощене
Поліцейська Skoda врізалася в задню частину автобуса. На відео й фото очевидців помітно, що в службового авто сильно пошкодилася передня частина корпусу.
Там деформувався капот і розбилися фари. У маршрутки пошкоджень значно менше – лише кілька подряпин.
Місце аварії з поліцейськими в Києві / Фото телеграму dtp.kiev.ua
Інші аварії з поліцією
- 10 липня в Чернівцях потрапила в ДТП службова машина Державної служби охорони поліції. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся посеред дороги та постраждали 3 поліцейських.
- У Кривому Розі 5 липня автомобіль Патрульної поліції влетів одразу у 2 інших автівки. У цій ДТП отримали травми щонайменше 3 людей.
- 1 липня у Київському районі Харкова теж трапилася аварія за участі патрульного автомобіля. Він зіткнувся з позашляховиком BMW. Через цей інцидент госпіталізували одного правоохоронця.