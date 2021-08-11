В аварії постраждала щонайменше 1 людина. Про цю подію повідомили приблизно о пів на 12 годину.

Авто патрульних після аварії: відео телеграму dtp.kiev.ua

Госпіталізували потерпілого

На місце одразу викликали інших правоохоронців і швидку допомогу. Медики оглядали тільки поліцейських. Після цього одного з них забрали в лікарню. Наразі невідомо, які саме травми в нього діагностували.

Службове авто розтрощене

Поліцейська Skoda врізалася в задню частину автобуса. На відео й фото очевидців помітно, що в службового авто сильно пошкодилася передня частина корпусу.

Там деформувався капот і розбилися фари. У маршрутки пошкоджень значно менше – лише кілька подряпин.

Місце аварії з поліцейськими в Києві / Фото телеграму dtp.kiev.ua

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