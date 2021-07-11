Інцидент стався 10 липня приблизно о 23:00 на вулиці Південно-Кільцевій. Внаслідок аварії травмувалися двоє поліцейських.
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Деталі ДТП
За словами очевидців, поліція охорони їхала на виклик, проте натрапила на Volkswagen. Водій автомобіля проігнорував сигнал правоохоронців і не пропустив їх.
Потім транспорт різко звернув. Після цього 2 автомобілі зіткнулися. Відтак службове авто поліції перекинулось посеред дороги.
Який стан правоохоронців
У ДТП постраждали 2 інспектори Державної служби охорони. Їх доправили до лікарні і діагностували струси головного мозку. Відомо, що наразі правоохоронці перебувають у медичному закладі.
У Чернівцях перевернувся автомобіль з поліцейськими / Фото з фейсбуку "Правдиві новини Буковини"
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