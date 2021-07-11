Инцидент произошел 10 июля примерно в 23:00 на улице Южно-Кольцевой. В результате аварии травмировались двое полицейских.

Читайте также В Фастове мужчина среди ночи атаковал авто патрульной полиции

Детали ДТП

По словам очевидцев, полиция охраны ехала на вызов, однако наткнулась на Volkswagen. Водитель автомобиля проигнорировал сигнал правоохранителей и не пропустил их.

Потом транспорт резко свернул. После этого 2 автомобиля столкнулись, в результате чего служебное авто полиции перевернулось посреди дороги.

Состояние правоохранителей

В ДТП пострадали 2 инспектора Государственной службы охраны. Их доставили в больницу и диагностировали сотрясение головного мозга. Известно, что сейчас правоохранители находятся в медицинском учреждении.

В Черновцах перевернулся автомобиль с полицейскими / Фото из фейсбука "Правдивые новости Буковины"

Последние ДТП на Буковине: что известно