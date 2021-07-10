По информации правоохранителей, происшествие случилось на Привокзальной площади города Фастов 10 июля, примерно в 3 часа ночи. В тот момент патрульные Фастовщины документировали правонарушения на железной дороге.

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Мужчина атаковал автомобиль патрульных

Ночью 34-летний местный житель в нетрезвом состоянии неожиданно бросился к работникам полиции. Злоумышленник разбил стекло служебного автомобиля патрульных и ударил по лицу одного из правоохранителей.

После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, однако ему это не удалось.

Злоумышленника задержали

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители задержали мужчину.

По данному факту открыли уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов. Меру пресечения злоумышленнику выберет суд.

В Фастове мужчина атаковал автомобиль патрульных: смотрите видео