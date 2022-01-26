Патрульні знайшли Porsche, на якому друг блогерки "Тішини" збив кур'єра

Поліцейські встановили особу водія елітного позашляховика, який ганяв Києвом та здійснив ДТП за участю кур'єра. Машину, в якій під час аварії перебувала блогерка Марія Семенова, знайшли на Воздвіженській вулиці 26 січня.

Як розповіли патрульні, машину, яка збила кур'єра, знайшли у критому приміщенні в елітному районі Києва. Автівка має ознаки участі в аварії.

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На місце події викликали слідчих, які мають задокументувати всі пошкодження машини та зібрати докази її причетності до збиття чоловіка.

Машину поставили на паркінгу



Машина має ознаки участі у ДТП / Фото патрульної поліції Києва

Як розповіли у поліції, про інцидент вони дізналися з соцмереж. Правоохоронці встановили, що водій Porshe ганяв Борщагівською вулицею та збив пілота моноколеса.

На щастя, чоловік серйозних травм не отримав, але до поліції він не звернувся.

Наступного дня після того, як блогерка Марія Семенова виклала відео події в інстаграм, поліцейські вже спілкувалис з потерпілим.

26 січня патрульні розшукали Porsche порушника. Судячи з усього, водій залишив позашляховик в одному з паркінгів.



Машина, на якій збили кур'єра / Фото патрульної поліції Києва

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, власника автівки можуть притягнути до відповідальності лише за втечу з місця аварії та скоєння ДТП.

Такі правопорушення, якщо потерпілий не зазнав серйозних травм, караються лише 595 гривнями штрафу та громадськими роботами на 30 – 40 годин або арештом на 10 – 15 діб.

Чим відома блогерка "Тішина"

19-річна інстаграмниця стала "зіркою соцмереж" рік тому. Вона орендувала дорогі квартири та трощила їх на відео. Згодом дівчина намагалася накласти на себе руки у прямому ефірі, однак її врятували патрульні.

Невдовзі після цього "Тішина" вчинила стрілянину на заправці. На цьому витівки блогерки не скінчилися. Вона поїхала до Росії, але повернулася й одразу опинилася у центрі скандалу. Дівчина заявила про "повернення в с**ану Юкрейн".

1 травня 2021 Марія разом зі своєю подругою потрапила у ДТП на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. Відомо, що обидві дівчини були у нетверезому стані. Подруга Марії загинула на місці, а от саму горе-блогерку госпіталізували до лікарні.