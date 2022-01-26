Мажорка, яка неодноразово брала участь у безчинствах, знову виклала запис скоєння злочину у соцмережі. Цього разу у поліції знову заявили, що намагатимуться притягнути до відповідальності хоча б водія Porsche.

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Гнівний пост з приводу нахабної поведінки мажорів та самої "Тішиної" присвятив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, покарати Марію Семенову щодо цього інциденту правоохоронці ніяк не зможуть.

Потерпілому ніхто не заплатив

Геращенко зазначив, що всі заяви Семенової про те, що пілот моноколеса, якого збив ймовірно нетверезий водій, отримав гроші у вигляді компенсації. Молодий чоловік, за словами блогерки, нібито не має претензій до власника Porsche.

Як з'ясувалося, ця інформація не відповідає дійсності. Ніяких матеріальних чи моральних збитків "Тішина" та її друзі потерпілому не компенсовували.

До поліції постраждалий з невідомих причин не звертався.

Заступник очільника МВС зв'язався з потерпілим після того, як контакти йому надав Костянтин Андріюк. Геращенко буцімто сконтактував постраждалого з поліцейськими, які шукали водія постраждалого та самого "німця".



Водій буде відповідати і за скоєння ДТП і за залишення місця ДТП!

А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення. Нажаль, сама блогерка не понесе відповідальності і ми не зможемо вже встановити чи був водій під дією алкоголя чи наркотиків під час ДТП,

– зазначив Геращенко.

Водію Porsche загрожує 340 гривень штрафу за скоєння аварії, а також 255 гривень за втечу з місця аварії. Крім того, винуватця ДТП можуть засудити до 30 – 40 годин громадських робіт або до 10 – 15 діб арешту.

Чи відома блогерка "Тішина"

Київська мажорка стала відомою, як тільки ій виповнилося 18. Вона з друзями орендувала дорогі квартири та трощила їх на відео. Згодом дівчина намагалася накласти на себе руки у прямому ефірі, однак її врятували патрульні.

Невдовзі після цього "Тішина" вчинила стрілянину на заправці. На цьому витівки блогерки не скінчилися. Вона поїхала до Росії, але повернулася й одразу опинилася у центрі скандалу. Дівчина заявила про "повернення в с**ану Юкрейн".

1 травня 2021 Марія разом зі своєю подругою потрапила у ДТП на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. Відомо, що обидві дівчини були у нетверезому стані. Подруга Марії загинула на місці, а от саму горе-блогерку госпіталізували до лікарні.