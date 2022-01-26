Мажорша, которая неоднократно участвовала в бесчинствах, снова выложила запись совершения преступления в соцсети. На этот раз в полиции вновь заявили, что постараются привлечь к ответственности хотя бы водителя Porsche.
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Гневный пост по поводу наглого поведения мажоров и самой "Тишиной" посвятил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, наказать Марию Семенову по этому инциденту правоохранители никак не смогут.
Пострадавшему никто не заплатил
- Геращенко отметил, что все заявления Семеновой о том, что пилот моноколеса, которого сбил вероятно нетрезвый водитель, получил деньги в виде компенсации. Молодой человек, по словам блогера, якобы не имеет претензий к владельцу Porsche.
- Как выяснилось, эта информация не соответствует действительности. Никаких материальных или моральных убытков "Тишина" и ее друзья потерпевшему не компенсировали.
- В полицию пострадавший по неизвестным причинам не обращался.
Заместитель главы МВД связался с потерпевшим после того, как контакты ему предоставил Константин Андриюк. Геращенко якобы сконтактировал пострадавшего с Андреем и с полицейскими, которые искали водителя "немца".
Водитель будет отвечать и за совершение ДТП и за оставление места ДТП!
А его подруге спасибо за то, что она запечатлела и выложила в соцсети факты его правонарушения. К сожалению, сама блогер не понесет ответственности и мы не сможем уже установить был ли водитель под действием алкоголя или наркотиков во время ДТП,
– отметил Геращенко.
Водителю Porsche грозит 340 гривен штрафа за совершение аварии, а также 255 гривен за побег с места аварии. Кроме того, виновника ДТП могут приговорить к 30 – 40 часам общественных работ или к 10 – 15 суткам ареста.
Известна ли блогер "Тишина"
Киевская мажорша стала известной, как только ей исполнилось 18. Она с друзьями арендовала дорогие квартиры и крушила их на видео. Впоследствии девушка пыталась покончить с собой в прямом эфире, однако ее спасли патрульные.
Вскоре после этого "Тишина" устроила стрельбу на заправке. На этом выходки блогера не закончились. Она уехала в Россию, но вернулась и сразу оказалась в центре скандала. Девушка заявила о "возвращении в с*аную Юкрейн".
1 мая 2021 года Мария вместе со своей подругой попала в ДТП на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Известно, что обе девушки были в нетрезвом состоянии. Подруга Марии погибла на месте, а вот саму горе-блогершу госпитализировали в больницу.