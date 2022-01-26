Как рассказали патрульные, машину, сбившую курьера, нашли в крытом помещении в элитном районе Киева. У авто все признаки участия в аварии.

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На место происшествия вызваны следователи, которые должны задокументировать все повреждения машины и собрать доказательства ее причастности к сбитию мужчины.

Машину поставили на паркинге

У машина все признаки участия в ДТП / Фото патрульной полиции Киева

Как рассказали в полиции, об инциденте они узнали из соцсетей. Правоохранители установили, что водитель Porshe гонял по Борщаговской улице и сбил пилота моноколеса.

К счастью, мужчина серьезных травм не получил, но в полицию он не обратился.

На следующий день после того, как блогер Мария Семенова выложила видео события в инстаграм, полицейские уже общались с потерпевшим.

26 января патрульные разыскали Porsche нарушителя. Судя по всему, водитель оставил внедорожник на одной из парковок.

Машина, на которой сбили курьера / Фото патрульной полиции Киева

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, владельца автомобиля могут привлечь к ответственности только за бегство с места аварии и совершение ДТП.

Такие правонарушения, если потерпевший не получил серьезных травм, наказываются лишь 595 гривнами штрафа и общественными работами на 30 – 40 часов или арестом на 10 – 15 суток.

Чем известна блогер "Тишина"

19-летняя инстаграмщица стала "звездой соцсетей" год назад. Она арендовала дорогие квартиры и крушила их на видео. Впоследствии девушка пыталась покончить с собой в прямом эфире, однако ее спасли патрульные.

Вскоре после этого "Тишина" устроила стрельбу на заправке. На этом ее выходки не закончились. Она уехала в Россию, но вернулась и сразу оказалась в центре скандала. Девушка заявила о "возвращении в с**аную Юкрейн".

1 мая 2021 года Мария вместе со своей подругой попала в ДТП на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Известно, что обе девушки были в нетрезвом состоянии. Подруга Марии погибла на месте, а саму горе-блогера госпитализировали в больницу.