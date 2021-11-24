У Печерському суді заявили, що суддя не послав порушника "на*ер" у постанові

Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, в ухвалі судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця щодо вчинення адміністративного правопорушення з'явилася неочікувана фраза. Закінчувалася постанова фразою "і відправити на*ер".

У Печерському суді зазначили, що оригінальне рішення судді не відповідає тому, що було опубліковане в реєстрі. Мовляв, постанову було змінено внаслідок втручання сторонніх осіб.

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Із цим тепер розбиратимуться правоохороці, оскільки представники суду звернулися до поліції з відповідною заявою.

Справа стосувалася підприємця, який працював у карантин

Із постанови суду виходить, що адміністративне покарання мав би отримати адміністратор одного з київських закладів на Парковій Дорозі, 2, який працював попри вимоги карантину.

Служитель Феміди дійшов висновку про те, що провину підприємця була доведена, однак покарати його не вдалося. Через те, що тримісячний термін з моменту фіксації порушення сплив, Білоцерківець лише закрив справу із закінченням термінів притягнення до відповідальності.

У кінці постановки значилося "і відправити на*ер".



Поява тексту постанови, яку розповсюджено у ЗМІ, може бути пов’язано з втручанням сторонніх осіб у комп’ютерні автоматизовані системи, у зв’язку з чим Печерський районний суд Києва звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою,

– зазначила помічник судді Олега Білоцерківця Ангеліна Ахромєєва.



Так виглядала постанова, яку опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень / Скриншот 24 каналу

Станом на 17:00 в Єдиному реєстрі судових рішень постанови з нецензурною лайкою вже немає.