В Печерском суде отметили, что оригинальное решение судьи не соответствует тому, что было опубликовано в реестре. Мол, постановление было изменено в результате вмешательства посторонних лиц.
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С этим теперь будут разбираться правоохранители, поскольку представители суда обратились в полицию с соответствующим заявлением.
Дело касалось предпринимателя, который работал во время карантина
- Из постановления суда следует, что административное наказание должен получить администратор одного из киевских учреждений на Парковой Дороге, 2, который работал несмотря на требования карантина.
- Служитель Фемиды пришел к выводу о том, что вина предпринимателя была доказана, однако наказать его не удалось. Из-за того, что трехмесячный срок с момента фиксации нарушения истек, Белоцерковец только закрыл дело с истечением сроков привлечения к ответственности.
- В конце постановления отмечалось "и отправить на*ер".
Появление текста постановления, распространенного в СМИ, может быть связано с вмешательством посторонних лиц в компьютерные автоматизированные системы, в связи с чем Печерский районный суд Киева обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением,
– отметила помощник судьи Олега Белоцерковца Ангелина Ахромеева.
Так выглядело постановление, опубликованное в Едином реестре судебных решений / Скриншот 24 канала
По состоянию на 17.00 в Едином реестре судебных решений постановления с нецензурной бранью уже нет.