У Печерському суді зазначили, що оригінальне рішення судді не відповідає тому, що було опубліковане в реєстрі. Мовляв, постанову було змінено внаслідок втручання сторонніх осіб.
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Із цим тепер розбиратимуться правоохороці, оскільки представники суду звернулися до поліції з відповідною заявою.
Справа стосувалася підприємця, який працював у карантин
- Із постанови суду виходить, що адміністративне покарання мав би отримати адміністратор одного з київських закладів на Парковій Дорозі, 2, який працював попри вимоги карантину.
- Служитель Феміди дійшов висновку про те, що провину підприємця була доведена, однак покарати його не вдалося. Через те, що тримісячний термін з моменту фіксації порушення сплив, Білоцерківець лише закрив справу із закінченням термінів притягнення до відповідальності.
- У кінці постановки значилося "і відправити на*ер".
Поява тексту постанови, яку розповсюджено у ЗМІ, може бути пов’язано з втручанням сторонніх осіб у комп’ютерні автоматизовані системи, у зв’язку з чим Печерський районний суд Києва звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою,
– зазначила помічник судді Олега Білоцерківця Ангеліна Ахромєєва.
Так виглядала постанова, яку опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень / Скриншот 24 каналу
Станом на 17:00 в Єдиному реєстрі судових рішень постанови з нецензурною лайкою вже немає.