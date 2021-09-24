На Печерську в ресторані іноземці поцупили у чоловіка 9 тисяч гривень

У центрі Києва на Печерську двоє іноземців обікрали відвідувача ресторану на 9 тисяч гривень. Це трапилося в закладі на вулиці Лесі Українки.

Зловмисники заздалегідь спланували свій злочин, адже вичікували на слушний момент для пограбування. Вони спеціально сіли біля чоловіка, який розмовляв з товаришем.

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Поки постраждалий спілкувався з другом, із його сумки витягли гроші / Фото поліції Києва

Один був на сторожі, інший – крав

Як розповіли у поліції, підозрювані чітко розподілили між собою ролі. Поки один зловмисник спостерігав, аби жертва не помітила крадіжки, інший за його "сигналом" почав діяти. Зрештою іноземці вкрали із сумки чоловіка майже 9 тисяч гривень.



Ресторан на Печерську, де скоїли пограбування / Фото поліції Києва

Нажитися не вийшло

Правохоронці одразу ж затримали обох грабіжників 1991 та 1992 років народження. До речі, один із них раніше уже мав судимість за такий самий злочин.

Наразі молодикам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Їх підозрюють у крадіжці за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам невдовзі обиратимуть запобіжний захід.



Поліція спіймала злодіїв на гарячому / Фото поліції Києва



Один зі зловмисників вже має судимість за грабіж / Фото поліції Києва

Спритний утікач зі 105 тисячами доларів

Київські поліцейські затримали в аеропорту Одеси іноземця, який вкрав із сейфу свого товариша 105 тисяч доларів. у чоловіка був доступ до квартири знайомого, і він вирішив скористатися його відсутністю.